Schilderijen, beeldhouwwerken en klassieke muziek in CC De Kroon Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2019

09u56 0 Bocholt Nog tot en met 31 maart kan je gaan kijken naar de kleurrijke schilderkunst van Jan Latinne en de fraaie bronzen beeldjes van Julia Berger in de foyer van CC De Kroon in Kaulille. Je vindt er ook de debuut-cd van pianiste Marie François.

De schilderijen van Latinne zijn heel veelzijdig en kleurrijk en hebben talrijke thema’s. Diezelfde veelzijdigheid ontdekken we in de bronzen en houten beeldjes van Julia Berger. Zij put haar inspiratie uit de natuur, maar ook vrouw en kind blijken een onuitputtelijke bron. En omdat alle goede dingen uit drie bestaan, presenteerde pianiste Marie François haar eerste klassieke cd ‘Eclectic Being Me’ in avant- première tijdens de vernissage. Marie François studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven. Ze maakt intussen deel uit van ‘DeZes / LesSix’, het jongerenpanel dat de bekende Koningin Elisabethwedstrijd op de voet volgt voor de tv-zender Canvas.