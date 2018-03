Schadeclaim na afbraak watertoren 10 maart 2018

Twee gezinnen van de Driemorgenstraat in Bocholt krijgen van het gemeentebestuur een schadevergoeding van respectievelijk 1.000 euro en 250 euro. In maart vorig jaar werd de 40 meter hoge watertoren in de straat gesloopt. De afbraak veroorzaakte toen heel wat stof en afval, maar ook een barst in een woning. Enkele bewoners dienden klacht in omwille van schade. De gemeente werd als opdrachtgever/bouwheer in gebreke gesteld. "Maar de verzekering kwam niet tussen. Omdat alle partijen het geschil definitief willen regelen en om geen extra kosten meer te maken, is een overeenkomst opgemaakt voor de uitbetaling van de schadevergoedingen", legt schepen Jos Claessens (Nieuwe Unie) uit. "Op één adres moest een gespecialiseerde firma de cementstof van de zonnepanelen verwijderen. In een andere woning was er een barst. De schade is nu geregeld." (GBO)