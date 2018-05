Paard belandt in zwembad GROTE HIJSKRAAN NODIG OM DIER WEER OP HET DROGE TE KRIJGEN TOON ROYACKERS

02 mei 2018

02u37 0 Bocholt Dinsdagnamiddag is de brandweerzone Noord-Limburg moeten uitrukken voor een paard in een zwembad. Het avontuurlijke dier was even voordien uit zijn weide gebroken, en op verkenning gegaan in een aanpalende tuin. Daar zakte het pardoes door het rolluik dat over het zwembad gespannen was.

Het was even schrikken voor eigenaar Marc Thonissen uit Bocholt toen hij dinsdagnamiddag plots gehinnik hoorde in zijn tuin. "Bleek dat ons eigen paard in het zwembad gevallen was", getuigt het baasje dat gisteren zelf ook moest bekomen. "Even voordien was hij nog heel speels in zijn weide, samen met een ander paard. Om een of andere reden is hij er met al zijn kracht in geslaagd om door de omheining te breken. Het dier is dan over ons gazon komen galopperen en dacht dat het rolluik over het zwembad eveneens begaanbare grond was. Maar uiteraard zakte hij meteen door het doek om in het kille water terecht te komen. Er was geen mogelijkheid om hem daar nog zelfstandig uit te krijgen. We hebben dan ook snel de hulp ingeroepen van de brandweer."





Brandweerpost Bree kwam met verschillende manschappen ter plaatse. "Al is dit voor ons ook niet bepaald een alledaagse interventie", zegt Korpsoverste Marc Pannekoeke. "Gelukkig had de eigenaar vlug opgemerkt wat er gebeurd was. Bovendien bleek dat het dier met zijn hoofd nog goed boven water kon blijven. Het was net groot genoeg om in het volle zwembad recht te kunnen staan. Om hem toch wat rustiger te krijgen hebben we al het water weggepompt. Alleen bleek het trapje aan één kant van het zwembad veel te steil om de Brabantse trekker op eigen kracht naar de begane grond te krijgen. Er zat niets anders op dan een grote kraanwagen te laten komen en hem zo weer op het droge te hijsen. Gelukkig had de eigenaar zelf goede contacten om vlot aan een geschikte kraan te geraken."





Dankbaar hinnikend

En dus snelde een kraanfirma dinsdagnamiddag naar de Galgenbergstraat met twee spanlinten. Die werden door de brandweer voorzichtig onder het avontuurlijke paard gespannen. Zo werd hij veilig weer uit het zwembad gehaald. Dankbaar hinnikend werd het uiteindelijk terug naar zijn aanpalende weide geleid. Daar kwam ook een dierenarts even kijken of alles wel goed was met zijn gezondheid. Uit het onderzoek bleek dat er geen verwondingen waren en dat het dier gelukkig niet onderkoeld was. "We zijn ontzettend blij dat ons paard ongedeerd is", haalt baasje Marc Thonissen opgelucht adem. "We zijn ook dankbaar dat er snel goede hulp kwam. Er is nu alleen wel grote schade aan ons zwembad, door het uitstapje van ons paard. Dat gaat nog een hele herstelling worden, want ook de bodem is vermoedelijk beschadigd."