Overval op nachtwinkel 02 juni 2018

Een nachtwinkel op Kaulillerdorp kreeg donderdagavond laat overvallers over de vloer. Het was rond 23.30 uur dat twee gewapende mannen binnenvielen. Ze bedreigden de 37-jarige uitbaatster met wapens en eisten het geld uit de kassa. De vrouw kon hen tegenhouden en raakte niet gewond. Daarop nam één verdachte enkele pakjes sigaretten uit een rek. Het duo verliet de winkel te voet in de richting van Bocholt. Politie CARMA kwam ter plaatse en voert verder onderzoek. De verdachten worden opgespoord. (MMM)