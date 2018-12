Openbaar onderzoek naar afschaffing omleidingsweg Kaulille Birger Vandael

04 december 2018

16u02 1 Bocholt Over de omleidingsweg van Neerpelt wordt vaak gepraat, maar ook in Kaulille is er discussie over. De gemeente Bocholt heeft een openbaar onderzoek gestart naar de eventuele afschaffing van deze weg, die op het gewestplan staat aangeduid.

De omleidingsweg rond Kaulille zou lopen van aan de PRB-terreinen, over de Kettingbrugweg, Lillerbaan tot aan de Steenweg op Kleine Brogel. Volgens de gemeente heeft de omleidingsweg echter geen enkele zin meer en beïnvloedt deze zelfs het gebruik van de gronden. Een startnota voor de afschaffing werd reeds gemaakt. Deze ligt met de bijhorende procesnota bij de dienst Omgeving van de gemeente. Iedereen kan die komen inkijken tot en met 3 februari 2019.

Inspraakmoment

Op dinsdag 11 december wordt er om 20 uur een inspraakmoment over het openbaar onderzoek gehouden in GC ‘de Kroon’. Reacties over de startnota dienen aangetekend verstuurd te worden of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis. Je kan je bezwaren, reacties en opmerkingen ook digitaal overmaken aan de balie van de dienst Omgeving op het gemeentehuis of via roldigitaal@bocholt.be en dit ten laatste op 3 februari 2019.