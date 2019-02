Milou (21) van de OPEN. kerk naar The Voice: “Leeftijdsgenoten hebben een verkeerd beeld van wat wij doen” Birger Vandael

22u31 0 Bocholt Milou van Poppel (21) uit Bocholt is een opvallende verschijning in de uitzending van The Voice vrijdagavond. Al vijf jaar zingt ze bij een kerkband in Lommel, nu toont ze haar kwaliteiten voor heel Vlaanderen. “In Australië doet ons genre het erg goed, ik hoop daar ooit mee te mogen zingen”, vertelt ze.

In het dagelijkse leven werkt Milou voor FOD Financiën, maar in haar vrije tijd vind je haar vaak terug tussen de elektrische gitaar, basgitaar, piano en drum van haar worshipband. “Elke zondag vind je ons terug in de OPEN. kerk van Lommel. Het is jammer dat heel wat mensen denken dat dit saai is. Hedendaagse nummers doen we niet, maar wij brengen wel zeer moderne muziek met een christelijke boodschap. Ook mijn vriend doet mee met de band en hij is echt mijn steun en toeverlaat!"

Adèle

In The Voice kiest Milou zelfs voor Adèle en haar nummer ‘Remedy’. “Ik denk dat zij één van de zangeressen is die qua stijl het dichtst bij mijn klankkleuren komt. Ik hou ook van dit soort liedjes met een diepere boodschap.” Later hoopt Milou nog wat meer te kunnen focussen op de muziek: “Ook in mijn job kruipt veel tijd, maar ik droom van Australië. Daar hebben ze prachtige evangelische kerken waar ik graag mijn stem zou laten weerklinken.”