Met verscheurd voorakkoord op T-shirt naar gemeenteraad: oppositieraadslid neemt politieke spel op de korrel

03 januari 2019

15u36 0 Bocholt Op de gemeenteraad van Bocholt was het woensdagavond even knipperen met de ogen toen oud-burgemeester Jos Claessens (Nieuwe Unie) zijn vest uittrok. Op zijn t-shirt had hij het verscheurde voorakkoord laten drukken. “Ik wil hiermee aantonen dat ook in de politiek een woord nog steeds een woord is”, legt hij uit.

Nog even terug naar voor de verkiezingen. Toen werd duidelijk dat er tussen VIA van oud-burgemeester Stijn Van Baelen en Nieuwe Unie van oud-burgemeester Jos Claessens een voorakkoord was. De grootste partij zou de burgemeester afleveren. VIA werd uiteindelijk winnaar en snoepte een zetel af van Nieuwe Unie. Dezelfde avond nog bevestigde Van Baelen dat VIA en Nieuwe Unie de coalitie zouden vormen. De eerste partij kreeg drie schepenfuncties, de tweede partij kreeg de andere twee.

Plottwist

Bijna twee weken later was er een plottwist. VIA koos dan toch niet voor Nieuwe Unie en stapte naar N-VA en Samen om de meerderheid te vormen. De twee nieuwe coalitiepartners kregen elk één schepen. “We zijn tot de vaststelling gekomen dat een brede coalitie ons beter ligt”, zei Van Baelen daarover. Volgens Claessens had deze beslissing te maken met de verdeling van de bevoegdheden. “VIA mocht als eerste kiezen en ze kozen voor de sjerp. Wij opteerden vervolgens voor de menselijke bevoegdheden ‘OCMW’ en ‘Vrije Tijd’. Daardoor kwamen ‘Ruimtelijke Ordening’ en ‘Financiën’ bij VIA en blijkbaar traden daarbij problemen op. We hadden dat onder ons moeten oplossen, helaas is dat niet gebeurd.”

Claessens was tijdens de gemeenteraad erg hard voor zijn collega’s. Dat leverde hem geen applaus op, wel gemor vanuit de zaal. “Dat vind ik ook niet erg, iedereen zit uiteindelijk met een reden daar”, stelt Claessens. “Mijn boodschap zal wel zijn aangekomen: in de politiek moet je hard zijn, maar afspraken verbreek je niet zomaar. Toen ik het nieuws eind oktober vernam, was dat een donderslag bij heldere hemel. Ik voelde me met een dolk in de rug gestoken. Zonder twijfel was dat de grootste tegenslag in mijn politieke loopbaan. Ik vertrok meteen met mijn vrouw voor vier dagen naar de zee om de klap te verwerken.”

Met zijn stunt op de gemeenteraad trekt Claessens nu een streep onder de discussie. “We hebben ook nooit zware ruzie gehad. Wel vroeg ik om een gesprek, maar dat heb ik nooit gekregen. Na veel tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen ben ik inmiddels wel uit het dal gekropen. De bladzijde wordt nu omgedraaid en vanuit de oppositie zal ik me kritisch en bij wijlen rebels opstellen.”

“Ik heb respect voor ieders mening", reageert Van Baelen. “Best is dat we niet vervallen in een polemiek, maar met de volledige gemeenteraad hard werken voor ons Bocholt. Ik stelde gisteren enkel maar vast, en dit zowel op als na de installatievergadering, dat de grote meerderheid van de 23 gemeenteraadsleden zich daar op een positieve wijze voor wil engageren. Hierbij ook velen vanuit de oppositie. Dat is mijns inziens enkel maar een goede zaak voor de Bocholter gemeenschap.”