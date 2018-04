Luieren in hangmatten naast Luysmolen 11 april 2018

Pal naast de Abeek aan de Luysmolen in de Luysenweg in Bocholt, op de grens met Beek/Bree, kan je tot rust komen in een hangmat. Er zijn zes hangmatten beschikbaar die je kunt uitlenen bij de Luysmolen tegen 3 euro per stuk voor 2 uur. Cijfers tonen aan dat het wandelgebied De Luysen een populaire trekpleister is. "In 2012 telden we 7.096 wandelaars, vorig jaar bezochten 12.949 mensen het gebied. Mensen zoeken dus duidelijk de rust op en daar spelen we met de hangmatten op in", zegt schepen Mia Croonen (Nieuwe Unie). Je kan er ook een picknickmand reserveren. (GBO)