Kunstroute 23 juli 2018

Bocholt pakt deze zomer uit met een kunstroute. Onder de noemer Kunst in Open Ruimte pronkt op de mooiste locaties in het centrum een kunstwerk van lokale kunstenaars. De werken vormen een permanente expositie die aan elkaar gelinkt zijn via een tocht van 4,5 km in en rond het centrum. In 'de Steen' en bibliotheek 'de Priool' kan je terecht voor een gratis folder. (GBO)