KSA-leider krijgt werkstraf na dodelijk ongeval wegens “zijn uitgesproken sociaal engagement en persoonlijkheid” Kim Aerts en Toon Royackers

11 april 2019

19u06 0 Bocholt Door zijn “uitgesproken sociaal engagement en persoonlijkheid” heeft de Leuvense politierechter een jonge Oost-Vlaamse twintiger een werkstraf van 100 uren gegeven voor een dodelijk ongeval. Simon M. - leerkracht en speelpleinmonitor - reed in het Luikse Lierneux tijdens KSA-kamp een Limburgse motard van zijn sokken toen hij een parking verliet. De vader van vier verloor zijn helm en stierf aan zijn verwondingen.

Het ongeluk deed zich voor tijdens een zaterdag op een kamp van KSA Lede in juli in het Luikse bijna drie jaar geleden. Toenmalig leider Simon M. reed de parking van een frituur af in Lierneux om links af te slaan, maar hij merkte motorrijder Dirk Geunis (50) uit Bocholt niet op. Het kwam tot een aanrijding waarbij de Limburger zijn motorhelm verloor en een dag later stierf aan zijn verwondingen. De KSA-leider moest zich oorspronkelijk verantwoorden in de rechtbank in Verviers, maar de zaak belandde uiteindelijk - taalgewijs - op het bord van de Leuvense politierechter.

“Ik zeg niet dat hij een roekeloze bestuurder is maar beklaagde was wel onoplettend. Het ongeval had vermeden kunnen worden door meer voorzichtigheid aan de dag te leggen”, kwam de procureur tot de vaststelling op het proces. De twintiger reed tegen lage snelheid de parking af, maar volgens een verkeersexpert had de Limburger op zijn motor maar een kwart van een seconde om daarop te anticiperen. Volgens de aanklager had de motard dus geen schijn van kans. De procureur vorderde 3 maanden cel met probatie-uitstel, vier maanden rijverbod en 1.600 euro boete. Maar zo ver kwam het dus niet.

De rechter veroordeelde de twintiger tot een werkstraf van 100 uren en een rijverbod van vier maanden. Om opnieuw de baan op te mogen, moet de twintiger slagen voor de vier proeven van het rijexamen. De rechter achtte de vijf tenlasteleggingen zoals onaangepaste snelheid, het niet kunnen stoppen en niet verlenen van voorrang en gebrek aan voorzichtigheid bewezen. Maar de rechtbank hield ook rekening met de jeugdige leeftijd en het blanco strafregister van M. Dat de man KSA-leider was en nog steeds actief is als speelpleinmonitor en lesgeeft omschreef de rechter als een “uitgesproken sociaal engagement” in het vonnis. Daarin werd ook verwezen naar de bijzondere omstandigheden van het verkeersongeval.

De verdediging stuurde tijdens de debatten ook aan op een taakstraf en haalt dus haar slag thuis. De aansprakelijkheid voor het fatale ongeluk werd door hen ook niet meer betwist. “Hij is daar misschien een beetje té voorzichtig geweest. Hoe trager men afdraait, hoe langer het manoeuvre ook duurt.” De Limburger verloor zijn helm tijdens de val. Volgens een deskundige was die niet goed vastgegespt. De vader van vier stierf een dag later aan zijn letsels.