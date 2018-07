Is dit 'koelste' kamp van Vlaanderen? 04 juli 2018

Ook jeugdbewegingen hebben last van de hitte: niet enkel zijn kampvuren verboden, in veel oude kampplaatsen is het zweten geblazen. Bij jeugdverblijfcentrum Sloerodoe te Bocholt doet men er alles aan om de kampplaats koel te houden tijdens de zomermaanden. "Zo zijn onze slaapplaatsen voorzien van rolluiken en werd bij de bouw zelfs rekening gehouden met de ligging van de slaapzalen, zodat de zon daar nooit rechtstreeks op staat", vertelt beheerder Paul Weijtjens. Naast investeringen in grote koelkasten, diepvriezers en kwaliteitsvolle vuren, biedt de kampplaats ook gratis grondwater aan. "Tot slot is er ons nieuwste idee in de vorm van een tentenbos. Dit is er gekomen na lang onderhandelen met de gemeente en zorgt ervoor dat tenten in een bos geplaatst kunnen worden en dusdanig de ganse dag in de schaduw staan. Bovendien ligt onze kampplaats tegen een recreatiedomein met zwembaden en dat maakt ook veel goed." (BVDH)