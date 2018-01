Interpol geeft aanzet tot ontmaskeren pedofiel 02u43 1

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren heeft 14 maanden cel gevorderd voor een man van 31 jaar uit Bocholt die, via internet, minderjarige meisjes aanzette tot ontucht en zelfs zelfverminking. De bal ging aan het rollen toen de ouders van een 15-jarig meisje uit Londen de computer van hun dochter controleerden en tot verbijsterende vaststellingen kwamen. Interpol schoot in actie en dit leidde tot eerste resultaten.





Verder onderzoek wees uit dat de man zelfs piepjonge meisjes uit ons land, maar ook tot in Amerika, benaderde met zijn perverse voorstellen. Na wat onschuldige chatberichten stak de Bocholtenaar geleidelijk aan een tandje bij. Hij stuurde foto's van zijn penis naar de slachtoffers en vroeg hen om zich te masturberen voor de webcam, hetgeen soms ook lukte. Voor de Londense Helena werd het nog erger. Het labiele meisje deed aan zelfmutilatie. Voor haar verjaardag stuurde de dertiger haar een geschenkpakje met daarin twee knipmessen. "Voor je hobby", stond er te lezen in de bijhorende de boodschap. Omdat de dertiger zich inmiddels psychiatrisch liet behandelen en duidelijk schuldinzicht heeft, kon de procureur zich vinden in een straf met voorwaardelijk uitstel. Vonnis op 5 februari. (JEK)