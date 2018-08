Inbreker wordt opgepakt, vrijgelaten én slaat weer toe UITBATER VERGELIJKT CAMERABEELDEN EN ZIET DEZELFDE DADER MARCO MARIOTTI GUNTHER BOMANS

27 augustus 2018

02u37 0 Bocholt Bij Carrefour Market in Bocholt hebben ze twee keer in vier dagen tijd inbrekers over de vloer gehad. Uit de camerabeelden is af te leiden dat het mogelijk om dezelfde dader gaat. "Hij sloeg op dezelfde manier toe, en nam ook exact dezelfde spullen mee", zegt uitbater Gert Schrooten. Hij begrijpt niet dat het parket hem na de eerste inbraak meteen vrij liet.

Drie dagen. Zolang heeft een inbreker uit Kaulille gewacht om na zijn eerdere arrestatie opnieuw toe te slaan. Het was in de nacht van dinsdag op woensdag dat de 25-jarige man de glazen deur insloeg. Hij wandelde naar binnen, ging naar de flessen sterke drank, nam een pak condooms mee en wandelde verder naar de sigaretten. Alert buren konden echter de politie bellen, die de man vlakbij zagen wegfietsen. Na een korte achtervolging kon hij worde ingerekend. Zijn gestolen staken in de rugzak. "Ik dacht dat de man was opgepakt, en dat de kous daarmee af was", zegt uitbater Gert Schrooten. "Maar zaterdagnacht ging het alarm plots weer af. Opnieuw had er iemand ingebroken."





Hoofdtelefoon

Toen Gert de bewakingsbeelden bekeek, kon hij zijn ogen niet geloven. "Eerlijk, ik dacht dat ik gewoon naar het filmpje van woensdag keek, maar het waren nieuwe beelden. Op exact dezelfde wijze zie je iemand de glazen deur inslaan, waarna hij exact dezelfde route aflegt in de winkel. Weer focust hij zich op de fles sterke drank, stopt hij bij de condooms en neemt hij wat sigaretten mee. Ik ben geen detective, maar het kleinste kind ziet dat het gewoon weer die kerel is. Hij loopt hetzelfde, heeft weer een hoofdtelefoon in zijn nak hangen en draagt dezelfde jas met witte boord." Gert begrijpt vooral niet dat het parket hem na de eerste inbraak met snelrecht weer vrij liet. "Dit is geen kruimeldief. Dit is iemand die er zelfs niet voor terugdeinst om op dezelfde plek opnieuw toe te slaan. Ik heb heel veel respect voor de politie die woensdag erin slaagde om de man te vangen na een achtervolging. Maar wat nu? Je geeft hiermee toch een héél verkeerd signaal. Je komt er als inbreker in ons land blijkbaar mee weg."





Voor Gert lopen de kosten na twee inbraken al op tot enkele duizenden euro's. "Om nog maar te zwijgen van heel die rompslomp dat er bij komt kijken. Toch mogen de klanten hier niet onder lijden, en blijft de winkel gewoon open." Bij politie CARMA konden ze beide inbraken bevestigen, maar wilden ze nog niet over een mogelijke link spreken. "Het onderzoekt loopt momenteel nog volop", klonk het gisterenavond.