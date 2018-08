Inbreker die twee keer in één week in zelfde Carrefour toeslaat weer achter tralies 30 augustus 2018

02u39 0 Bocholt De man die afgelopen weekend voor de tweede keer in vier dagen tijd een inbraak pleegde op de Carrefour Market in Bocholt, is opgepakt. Hij wordt officieel verdacht van twee inbraken en een inbraakpoging bij supermarkten in het centrum van Bocholt.

Het was zondagochtend toen de man inbrak bij de Carrefour. Uitbater Gert Schrooten schrok zich een hoedje, toen hij de camerabeelden bekeek. Het ging om dezelfde man die vier dagen eerder ook al toesloeg in zijn supermarkt. Nochtans had politie CARMA toen kort na de inbraak een 25-jarige verdachte kunnen arresteren in de omgeving van de winkel. De man werd verhoord en werd door het parket Limburg onmiddellijk gedagvaard via snelrecht voor de correctionele rechtbank. De man werd vrijgelaten, en pleegde dus na enkele dagen dezelfde feiten. Uitbater Schrooten was er helemaal van overtuigd dat het omdezelfde dader ging. De politie voerde eerst eigen onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie. "Omdat beide inbraken en de poging mogelijk door dezelfde verdachte gebeurden, voerde de politie zondag een huiszoeking uit bij de verdachte", klinkt het bij CARMA. "Er werd toen niets aangetroffen. Dinsdag werd de man dan toch opnieuw gearresteerd in een woning in Bocholt. De vermoedelijk gestolen spullen droeg hij bij zich."





De 25-jarige man uit Bocholt werd verhoord over de nieuwe feiten en werd door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die zijn verdere aanhouding heeft bevolen. "Ik ben zeer tevreden met de beslissing van de onderzoeksrechter", aldus Schrooten. (MMM)