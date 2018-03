Hoogzwangere vrouw betrapt inbrekers in slaapkamer 13 maart 2018

02u58 0

De correctionele rechtbank in Tongeren heeft twee mannen van 32 en 42 jaar uit Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel en een boete van 2.400 euro, omdat ze het appartement boven een supermarkt in Bocholt binnendrongen. Y.C. en Z.M. verklaarden dat ze op 19 oktober vorig jaar de Spar bezochten op zoek naar eten en drank. Ze moesten ook dringend naar het toilet. Volgens Y.C. was er niet meteen een personeelslid van de winkel en openden ze dan maar lukraak een deur. Die gaf uit op een trappenhal. Zo raakten de twee tot in de slaapkamer van het bovenliggende appartement, waar ze betrapt werden door de hoogzwangere bewoonster. Die kreeg een duw in hun vluchtpoging terwijl haar ouders getuige waren van het incident. De twee konden gevat worden en zaten sindsdien in een Hasseltse cel. Aan de bewoonster van de flat en haar ouders zijn de inbrekers 3.000 euro schadevergoeding verschuldigd. (JEK)