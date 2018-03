Hoogzwangere vrouw betrapt dieven in flat 06 maart 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde drie jaar cel en 2.400 euro boete voor twee mannen (32 en 42 jaar) uit Antwerpen omdat ze het appartement boven een supermarkt in Bocholt binnendrongen. De bewoners van het appartement vragen 2.200 euro morele schadevergoeding.





Y.C. en Z.M. verklaarden dat ze, op 19 oktober vorig jaar, de plaatselijke Spar bezochten op zoek naar eten en drank. Ze moesten ook dringend naar het toilet. Volgens Y.C. was er niet meteen een personeelslid van de winkel in de buurt om de weg naar de toiletten aan te wijzen en openden ze dan maar lukraak een deur.





Die gaf uit op een trappenhal. Via die weg raakten de twee zelfs tot in de slaapkamer van het bovenliggende appartement, waar ze betrapt werden door de hoogzwangere bewoonster. Die kreeg een duw in hun vluchtpoging die wel maar heel kort was. Ze werden immers overmeesterd alvorens het winkelcomplex te kunnen verlaten en zitten sindsdien in een Hasseltse cel. Dat de twee een indrukwekkend strafregister hebben, pleit zeker niet in hun voordeel. De rechter velt vonnis op maandag 12 maart. (JEK)