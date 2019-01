Honderden mensen brengen laatste groet aan Tom (39) na dodelijke caféruzie: “Dit had nooit mogen gebeuren” Marco Mariotti

07 januari 2019

19u09 14 Bocholt Meer dan zeshonderd mensen uit Kaulille zijn vanavond rond 17 uur op straat gekomen om het verdriet te delen na het overlijden van Tom Schouteden. De 39-jarige vader van twee werd met nieuwjaar in elkaar geslagen en maakte daarbij een dodelijk val. Tijdens de stille mars stopte de menigte aan het café waar Tom stierf.

Aan voetbalclub FC Kaulille werd er vanavond afgesproken. Honderden mensen stapten mee in de herdenkingswandeling voor Tom. De 39-jarige voetbalfanaat werd op oudejaarsnacht in elkaar geslagen na een banale ruzie. De man kwam daarbij zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. Drie verdachten werden opgepakt, maar allen weer vrijgelaten. Eén van hen onder strenge voorwaarden in afwachting van het proces.

“Niet te geloven”

Het gebeuren raakte de gemeenschap in Kaulille bijzonder hard, waarna een wandeling op poten werd gezet. De wandeling vertrok aan de voetbalkantine en passeerde aan café Biej Jentje aan Kaulillerdorp waar de feiten zich afspeelden. “Het is haast niet te geloven, de reden dat we hier staan", sprak burgemeester Stijn Van Baelen de mensen toe. “In deze tijd van het jaar wensen we elkaar het beste, een gelukkig nieuwjaar. Woorden die vandaag zo ontzettend véél betekenen: geluk en een goede gezondheid.”

Samen verwerken

Er werd verteld hoe de feiten nooit hadden mogen gebeuren, en dat het nieuwe jaar met zoveel mooie wensen nog maar nét was ingezet. “Dit heeft gans Kaulille hard geraakt. Meerdere families zijn getroffen. Dat we hier met honderden zijn, bewijst dat de gemeenschap elkaar nodig heeft. Arm in arm zijn we hier voor elkaar, voor Tom.”

Ontwricht

Van Baelen verwees ook naar de symboliek rond verzoening, en hoe de ontwrichte gemeenschap in Kaulille haar balans zal moeten terugvinden. “We moeten dit allemaal samen verwerken, en dat zal enige tijd nodig hebben.”

De tocht werd verder gezet in de regen richting het funerarium. Iedereen wilde nog een laatste groet brengen aan Tom. Na afloop was er nog de mogelijkheid voor een drink bij de tennisclub waar Tom actief was. Hij wordt door iedereen omschreven als een bijzonder sociale persoonlijkheid met een grote passie voor sport. Zijn liefde voor KRC Genk werd tentoongesteld met een grote banner van de Noordmannen, een supportersclub van KRC Genk.

De Vlieger

Aan lagere school De Vlieger vond vandaag op de eerste schooldag na de vakantie ook een herdenking plaats voor Tom, de papa van leerlinge Maite die er school loopt. En voor de kleine Ryan (6) die net na kerst gedood werd door zijn eigen mama in een familiedrama. De school werd hard getroffen in nog geen week tijd.

Donkere periode

“Rond 10 uur hadden we een gezamenlijk moment op de speelplaats”, zegt directeur Luc Brands. “Maar we zijn al dagen bezig met de voorbereiding. De leerkrachten zijn sinds de feiten wel alle dagen op school geweest, en bijna iedereen is op één of andere manier vertrouwd met iemand uit de omgeving van de slachtoffers. Het zijn donkere periodes voor ons als school, waar we allemaal samen door moeten.”

