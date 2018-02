Hond agressieveling bijt politieagent 13 februari 2018

Een politie-inspecteur is afgelopen weekend gewond geraakt, toen hij langs de Meeuwerkiezel in Bree een agressieve klant van een tankstation wilde kalmeren.





Het heethoofd had daar al verscheidene andere klanten lastig gevallen, toen agenten ter plaatse kwamen. De 31-jarige man uit Bocholt, die duidelijk onder invloed was van alcohol, jutte zijn hond op. Een van de inspecteurs werd daarop in de hand gebeten. Vervolgens deelde de agressieveling nog rake klappen uit, toen de ploeg hem wilde arresteren. Hij stampte ook tegen het interieur van de politiecombi, met schade tot gevolg. Gisteren moest de Bocholtenaar zich verantwoorden voor de onderzoeksrechter. Die besloot hem voorlopig aan te houden. De man was al gekend bij de politie omwille van zijn agressie en vernielzucht. Zijn hond werd geplaatst bij de vzw Dieren in Nood. (RTZ)