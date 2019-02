Gepensioneerde dierenarts riskeert acht maanden cel voor diefstal van zeldzame rotganzen Dirk Selis

20 februari 2019

15u52 0 Bocholt Een 61-jarige Tsjechische dierenarts riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 400 euro omdat hij onder meer dure rotganzen en opaalpauwen stal bij vogelkwekerij Het Veldhof in Bocholt. De eigenaar vraagt nu een schadevergoeding van 5.000 euro voor de vogels die werden gestolen. De dierenarts moest zich woensdagmorgen voor de Tongerse strafrechter verantwoorden, maar stuurde zijn kat.

“De dierenarts uit Tsjechië kwam regelmatig naar de zaak van mijn cliënt om er dure siervogels te kopen. De man was woonachtig in Tsjechië, maar reisde door gans Europa om er vogels aan te kopen. Maar na een tijdje begon mijn cliënt een aantal rotganzen, witte pauwen, opaalpauwen en kameelkleurpauwen uit zijn serres, waarin meer dan 6.000 vogels zitten, te missen. Hij installeerde camera’s. En wat blijkt? Op de beelden was te zien hoe de Tsjech op een avond na middernacht terugkwam en een vogel met een waarde van 250 euro uit de kooien haalde. De zaakvoerder stapte daarop met de beelden naar de politie en legde een klacht neer”, vertelt Piet Feyen, advocaat van de zaakvoerder van de vogelkwekerij.

Volgens de zaakvoerder heeft de man in het verleden ook andere vogels gestolen. De vogelliefhebber werd verhoord, maar ontkent de diefstallen. De zaakvoerder maakte een vermoedelijke inventaris van de ontvreemde vogels op en raamt de schade op 5.000 euro. De rechter neemt de zaak in beraad en spreekt zijn vonnis uit op 20 maart.