Fietstocht Pasar Bocholt 24 juli 2018

Op zondag 12 augustus kan je in Bocholt deelnemen aan de fietstocht van Pasar Bocholt. Iedereen vindt hier een fietstocht op zijn of haar maat. De route loopt langs de mooiste plekjes in de natuur van Reppel en omgeving. De afstanden liggen tussen ongeveer 35 en 55 kilometer en je kan vertrekken van 9 tot 15 uur aan het buurthuis van Reppel. Deelnemen kost 3 euro, leden van Pasar betalen een halve euro minder. Er is ook een tombola met mooie prijzen.





(BVDH)