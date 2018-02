Familiepark Goolderheide wordt 10 hectare groter 24 februari 2018

02u48 0 Bocholt Camping Goolderheide in de Bosstraat gaat 10 hectare uitbreiden en mag van de provincie de aanpalende gronden ten volle benutten. Er komt een motel met een 60-tal kamers, 200 bungalows, een overdekt zwembad en vergaderruimten.

Goolderheide is vandaag meer dan 25 hectare groot en heeft enkele openluchtzwembaden, een recreatieplas, visvijver, strand, speeltuinen, sport- en spelfaciliteiten. Op de camping zijn er bijna 900 kampeerplaatsen. De eigenaars willen hun bedrijf al jaren uitbreiden en gaan extra investeren om meer toeristen aan te trekken. De provincieraad heeft het licht op groen gezet voor de definitieve goedkeuring van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Goolderheide. De noodzakelijke bouwvergunning kan nu aangevraagd worden. "De uitbreidingsplannen zijn wel pas gepland vanaf 2019 of 2020 en zullen enkele jaren duren", zegt zaakvoerder Freddy Coninx. Een deel bos wordt recreatiegebied. Het verlies aan bos wordt gecompenseerd in de omgeving van het vakantiepark. Met het overdekt zwembad kan het park ook bij slecht weer en in de winter aantrekkelijk blijven. Met het motel en de vergaderlokalen wil Goolderheide het zakentoerisme stimuleren. (GBO)