Dieven stelen afvoerbuizen bij achttien kerken: “Lijstje met aangevinkte kerken lag in de wagen” Marco Mariotti en Dirk Selis

13 februari 2019

18u53 0 Bocholt Met een boekje vol kerkadressen in hun wagen reed een Nederlands koppel vorig jaar door onze provincie. Het doel: zoveel mogelijk koperen afvoerbuizen losdraaien van kerken. “De kerken waar de klus geklaard was, bleken mooi afgevinkt", klonk het vandaag in de rechtbank. De twee riskeren achttien maanden cel.

Maar liefst achttien kerken in het noorden en centrum van Limburg zagen hun koperen afvoerbuizen verdwijnen tussen eind 2017 en begin 2018. Dat gebeurde bij kerken in Tessenderlo, Kaulille, Oostham, Bocholt, Opglabbeek, Overpelt en Heusden-Zolder.

Beelden

De politie tastte weken in het duister totdat er eind december op camerabeelden te zien was hoe twee personen de afvoerbuizen van de kerk van Kaulille probeerden te stelen. Na een eerste mislukte poging keerden ze enkele uren later terug om ervandoor te gaan met acht afvoerbuizen. Op de beelden is te zien hoe ze de buizen in hun bestelwagen leggen en wegrijden. Op 18 januari 2018 pikte het ANPR-cameranetwerk rond Turnhout hun nummerplaat op en kon de politie hen onderscheppen.

Notitieboekje

In hun bestelwagen vonden de agenten een koevoet, enkele schroevendraaiers en een boekje met de adressen van alle kerken in Limburg. “In het boekje en op een GSM stonden notities van verkenningen en waren de adressen van de reeds beroofde kerken doorgestreept”, klonk het vandaag in de Tongerse rechtbank. “In het GPS-toestel stonden zelfs routes uitgewerkt om de verschillende kerken zo snel mogelijk te bereiken.”

Tijdens penitentiar verlof

De man ontkent elke betrokkenheid bij de koperdiefstallen. De vrouw werd na betaling van een borgtocht van 1.000 euro vrijgelaten. Omdat ze woensdag niet kwam opdagen bij de behandeling van de rechtszaak, vraagt het openbaar ministerie om dat bedrag verbeurd te verklaren. Haar vriend was in die periode op penitentiair verlof na een eerdere veroordeling in Nederland. Omdat die na zijn arrestatie in ons land terug naar de Nederlandse gevangenis moest, werd hij pas eind oktober 2018 aan ons land uitgeleverd en kon hij toen pas verhoord worden.

Voor de getroffen kerken loopt de schade in de duizenden euro’s. “Bij ons gaat het om acht lange koperen buizen", vertelt Willy Van Aelst, voorzitter van de kerkfabriek in Eversel. “We spreken dan over bijna 4.000 euro. Volgens monumentenzorg moeten we ze zéker herbevestigen, maar voorlopig doen we het met zwarte plastic exemplaren. Minder mooi, maar we eisen eerst het geld van de daders.” Alleen al de kerkfabriek Sint-Martinus legde een schade-eis van meer dan 8.600 euro neer tegen het koppel. Vonnis op 13 maart.