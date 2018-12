Cannabis en cocaïne in auto ontdekt MMM

05 december 2018

19u21 1 Bocholt Bij een controle op de Europalaan in Dilsen is dinsdagnamiddag rond 16 uur een autobestuurder uit Bocholt betrapt op het bezit van cannabis en cocaïne.

In de auto trof de politie Maasland een grote hoeveelheid geld aangetroffen. De man is gearresteerd en er is een huiszoeking bevolen.