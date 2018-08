Britse asfalteerders delen man klappen uit 23 augustus 2018

02u35 0 Bocholt Een 36-jarige man uit Bocholt is dinsdagnamiddag gewond geraakt tijdens een vechtpartij in de Kapelstraat. Twee arbeiders uit Groot-Brittannië werden gearresteerd.

Een discussie over uitgevoerde asfalteringswerken lag aan de basis van het gevecht. De 36-jarige man uit Bocholt werd zwaar geslagen en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Politie CARMA kwam ter plaatse, maar kon geen verdachten meer aantreffen. Diezelfde avond meldden de twee Britten zich aan bij de politie. Een van hen was ook lichtgewond geraakt bij de vechtpartij. Ze werden in het commissariaat verhoord en gearresteerd, maar konden later op de dag beschikken.





In het verleden kreeg de politie in Limburg vaker melding over Britten of Ieren die ongevraagd werken uitvoeren en nadien grote bedragen geld eisen. De politie onderzoekt of dat ook hier het geval is. Alle pistes blijven open. (MMM)