Brandje aan Bosschelweg 16 juli 2018

02u34 0

De brandweer is gisterenochtend uitgerukt voor een kleine vegetatiebrand ter hoogte van de Bosschelweg in Kaulille. Ongeveer 3 are was aangetast door het vuur, maar de precieze schade is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet gekend. (BVDH)