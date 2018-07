Brand veroorzaakt rookschade 11 juli 2018

Bewoners van Kaulille merkten gisterenochtend een grote hoeveelheid brandweersirenes op in hun gemeente. In een woning aan de Steenweg op Kleine Brogel was er immers een brand, die werd opgemerkt door de buren.





Er is veel rookschade, maar niemand raakte gewond door het vuur. Vooral de woonkamer zou er erg aan toe zijn. (BVDH)