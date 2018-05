Borden waarschuwen voor netwerk 12 mei 2018

02u41 0

De Technische Dienst van de gemeente plaatste WhatsApp-borden langs diverse wegen in Bocholt om de Buurt Preventie Netwerken kenbaar te maken. Hiermee wil men mensen met slechte bedoelingen waarschuwen op het feit dat de buurt hen in het oog houdt. Bij een BPN staan de buurtbewoners met elkaar in verbinding via een WhatsApp-netwerk. Ze vormen een keten van sociale controle en komen in actie bij verdachte gedragingen en verwittigen de politie. (GBO)