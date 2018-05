Boer trekt brandende tractor uit stallen 07 mei 2018

Zaterdagmiddag heeft een hevige brand een tractor vernield op een boerderij langs de Peerderbaan in Reppel bij Bocholt.





Het was een alerte getuige die kort voor 15 uur rook zag komen uit de stallen. Hij liep meteen de boerderij binnen om de eigenaar te verwittigen. De boer ontdekte zo dat zijn tractor in de stal was beginnen smeulen. Vliegensvlug haalde hij een andere tractor, en trok daarmee het brandende voertuig naar buiten. Brandweerpost Bree kreeg de vlammen op de koer nadien snel onder controle. Door de koelbloedigheid van de landbouwer werd een hevige stalbrand vermeden. De getroffen tractor werd helaas wel volledig vernield. (RTZ)