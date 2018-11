Bocholtenaar zwaar verbrand en overgebracht met helikopter MMM

27 november 2018

17u05 0 Bocholt Aan de Stramroyerweg in Bocholt heeft dinsdagmiddag een man zware brandwonden opgelopen.

Over de omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid, maar de man zou aan het werk geweest zijn in de tuin. De kans is groot dat één van zijn werktuigen ontplofte. De hulpdiensten lieten een helikopter overvliegen om het slachtoffer naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek over te brengen. Hij had ernstige brandwonden. Over zijn toestand is verder nog niets geweten.