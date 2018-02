Bocholt VV strijdvaardig, zelfs zonder promotiekansen 24 februari 2018

Bocholt VV stapt vanmiddag op de bus richting Merksem voor een duel met City Pirates. Geen eenvoudige opdracht en dus weet Enrico Pellegriti dat het er heet aan toe zou kunnen gaan.





"Als ons bestuur moet meedelen dat wij helaas niet kunnen promoveren, is dat sportief natuurlijk een domper, maar anderzijds moet je ook begrip hebben voor wat ongetwijfeld geen eenvoudige beslissing was. We kunnen ook niet de rekening van het bestuur maken. We moeten die aanvaarden en ons gewoon op de volgende wedstrijd concentreren. We hebben een best aardig seizoen achter de rug en we gaan dat nu niet meer verprutsen. Promotie of niet, gaan wij niet meer elke match willen winnen misschien? Ja, er is dat puntengeld, maar elke sportman wil het hoogst mogelijke. Als er dan finaal bijvoorbeeld een derde plaats op je palmares komt, staat dat best mooi. City Pirates? Het wordt weer wennen op dat kunstgras van hen. Bovendien zijn de Pirates natuurlijk een heel sterke tegenstander." (DLKB)