Bij VIA op de koffie 08 juni 2018

Partij VIA, met burgemeester Stijn Van Baelen in de rangen, organiseert deze zaterdag de mogelijkheid om op de koffie te gaan. Tussen 10.30 en 12 uur zijn ze aanwezig aan het Lozerplein, van 12.30 tot 14 uur trekken ze naar de Kerk van Kaulille. Tijdens het gesprekje krijg je als inwoner de kans om mee te denken met de vraag "wat als je burgemeester was". Bezoekers kunnen zelf aangeven welke drie punten meer aandacht verdienen in hun gemeente. Op zaterdag 23 juni organiseert de partij eenzelfde activiteit en doet het Reppel en Bocholt aan. (BVDH)