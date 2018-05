Bakker zoekt peren voor 'bakkemoezevlaai' 17 mei 2018

Bakker Jack Knapen uit Bocholt is voor het streekproduct 'bakkemoezevlaai' op zoek naar extra peren. Vorig jaar ging bakkerij Knapen, na 20 jaar, weer van start met het bakken van bakkemoezevlaai. "Een oud recept dat de bakkerij al sinds 1889 gebruikte. Op vraag van onze klanten en ook van Jeroen Meus heb ik deze vlaai met gedroogde peren nog eens gebakken. Een succes, want onze klanten blijven de bakkemoezevlaai bestellen", zegt bakker Jack. Vroeger gebruikte men vooral de Bergamotperen. "Geen echte zoete peer, maar wel perfect om bakkemoeze van te maken." Heb je in het najaar veel peren op overschot, geef dan een seintje aan bakker Knapen, via info@bakkerij-knapen.be. (GBO)