Auto vat vuur in garage 21 april 2018

Aan de Kaulillerweg in Bocholt is donderdagavond rond 21.15 uur een wagen uitgebrand. Het voertuig stond in een garage geparkeerd en vatte om nog onduidelijke reden vuur. Uit de vaststellingen blijkt het om een accidentele brand te gaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden bewoners het vuur al geblust. Een bewoner werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. (MMM)