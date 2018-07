Alpacaboerderij nodigt kleuters uit 14 juli 2018

02u30 0

Aan de Lillerbaan in Kaulille opent De Alpacaboerderij vandaag tussen 14 en 16 uur de deuren, speciaal voor peuters en kleuters. "Verlang jij ernaar om lekker naar buiten te gaan? Samen met je peuter en kleuter vanalles te ontdekken in de natuur? Met elkaar te spelen en genieten? En tegelijk nieuwe inspiratie op te doen met ogen, oren en puntje van je neus? Het thema van de Peuters in het Wild @ De Alpacaboerderij is een Peruviaans feestje voor de alpaca's!", klinkt het bij de organisatie, die mikt op 2 tot 5-jarigen vergezeld door hun ouders. "Je ontmoet op deze wijze nog andere ouders met peuters en kleuters die natuur belangrijk vinden. Met elkaar maken we er spelenderwijs weer een superleuk natuuravontuur van. Spreekt jou dat ook aan?" Het kost dertien euro om deel te nemen aan één van de sessies van een halfuur.





(BVDH)