Alle verdachten vrijgelaten na dodelijke vechtpartij in Bocholt Overlijden is volgens onderzoek veroorzaakt door valpartij Toon Royackers en Marco Mariotti

02 januari 2019

19u16 0 Bocholt De drie twintigers die allemaal verdacht worden van betrokkenheid bij de dodelijk vechtpartij op nieuwjaarsnacht in Kaulille(Bocholt) zijn allemaal vrijgelaten. Dat heeft het Parket Limburg woensdag laten weten. Volgens het onderzoek is het overlijden van het slachtoffer Tom Schouteden veroorzaakt door zijn ongelukkig val, en niet door het gevecht zelf. Zijn naaste familie zegt intussen gebroken te zijn door het nieuws.

Tijdens nieuwjaarsnacht ontstond aan café ‘Biej Jèntje’ in Kaulillerdorp plots een hevige discussie tussen slachtoffer Tom Schouteden en drie andere feestvierders. Volgens getuigen had de groep een woordenwisseling over het voetbal. Die was eerder tijdens de nacht al ontstaan in het café. Slachtoffer Tom was een gekende fan van Racing Genk. De 39-jarige man was zelfs één van de oudere leden van de ‘Noormannen’, een grote supportersclub uit Bocholt. Het conflict leek aanvankelijk bijgelegd, maar plots werd hij toch uit het café gehaald. In een tentje naast de zaak werd hij omstreeks vijf uur ‘s ochtends opgewacht door enkele twintigers. Hij kreeg een slag met een fles, en viel op de grond. De jonge vader van twee kinderen werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later in de ochtend aan zijn verwondingen. Toen de politiezone Carma ter plaatse kwam, waren de drie verdachten al gaan lopen. Zij konden even later wel meegenomen worden voor verhoor.

Verdachte vrij

Een 22-jarige man uit Bocholt en een 21-jarige man uit Oudsbergen mochten na verhoor beschikken. Een 22-jarige verdachte uit Oudsbergen werd vandaag wel voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Uit het onderzoek blijken duidelijke aanwijzingen dat het overlijden te wijten is aan de val van het slachtoffer na een handgemeen,” zegt woordvoerder Bruno Coppin van het Parket Limburg. Een spoor dat eerder ook al de advocaat van de verdachte benadrukt had. De onderzoeksrechter besloot de verdachte daarom in de loop van woensdag onder strikte voorwaarden weer vrij te laten. Het nieuws over de vrijlating, kwam intussen erg hard aan bij de familie. Ze wensten voorlopig niet te reageren en zijn naar eigen zeggen gebroken.