Al 7.500 handtekeningen tegen zandwinning BVDH

08 april 2019

17u47 0

De gemeente Bocholt wil zelf een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opstellen omtrent de zandwinning van de vroegere munitiefabriek PRB in Kaulille. De komende 32 jaar zou er in totaal tot 32,3 miljoen ton zand afgegraven worden. Omdat er in totaal 100 hectare bossen zouden sneuvelen, is er veel kritiek op de plannen. Jos Gorssen is één van de initiatiefnemers tegen de plannen. Zij organiseren bijeenkomsten omtrent de plannen waarop mensen zelf vragen kunnen stellen. “Op die manier maken we bespreekbaar waar het stadsbestuur liefst over zwijgt.” Er werd ook een petitie gestart met de titel ‘red 120 hectare bos in Kaulille van omkapping’. Deze heeft inmiddels al meer dan 7.500 handtekeningen verzameld.