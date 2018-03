Agressieve vrouw krijgt celstraf voor slaan wijkagente 14 maart 2018

De 48-jarige H.W. uit Bocholt moest zich voor de strafrechter in Tongeren verantwoorden in twee dossiers, maar is niet opgedaagd voor haar proces. Dat komt haar duur te staan. Ze kreeg in totaal twaalf maanden cel. Op 27 juni 2016 gaf ze een wijkagente enkele rake klappen. Daarvoor krijgt ze zes maanden cel en een boete van 600 euro. Aan de wijkagente moet ze 500 euro schadevergoeding en 150 euro advocatenkosten betalen. Op 13 maart vorig jaar werd ze in Bree aan de kant gezet voor een controle. Ze weigerde een minnelijke schikking te betalen. Toen agenten de wielklem bovenhaalden, sloegen haar stoppen door. Ze reed recht op een van de beambten van de douane in en moest met geweld overmeesterd worden. Zes ambtenaren stelden zich burgerlijke partij. Ze moet hen in totaal 3.150 euro schadevergoeding en 1.440 euro advocatenkosten betalen. Voor die feiten kreeg ze zes maanden cel en 800 euro boete. (JEK)