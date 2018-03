81.776 euro voor IGS 'Kwalitatief Wonen in Bocholt en Peer' 16 maart 2018

Het intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS) 'Kwalitatief Wonen in Bocholt en Peer' krijgt van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) 81.776 euro. "Om het lokale woonaanbod te versterken is het onder meer van belang dat gemeenten samenwerken bij de invulling van hun woonbeleid," zegt Homans.





Homans wil dat de lokale besturen nog efficiënter worden door ze op grotere schaal te laten samenwerken. "Door de beperkte schaal van heel wat Vlaamse gemeenten slagen sommige besturen er immers niet altijd in om hun doelstellingen te realiseren", aldus de Vlaams minister. Concreet moet de samenwerking leiden tot een divers en betaalbaar woonaanbod, een verbetering van de woonkwaliteit en woonomgeving en het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonaanvragen. "Ook sporen we de gemeenten ertoe om de lokale private huurmarkt verder te verkennen en ondersteunen," onderstreept Homans.





Begin dit jaar konden al 44 Vlaamse gemeenten rekenen op extra middelen voor een dergelijke samenwerking, dat geldt nu ook voor Bocholt en Peer. (BVDH)