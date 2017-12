"Annieburger blijft bestaan" ICONISCHE 'FRITUUR KERKPLEIN' KRIJGT TWEEDE LEVEN BIRGER VANDAEL

02u27 0 Mine Dalemans Annie en Erik met de nieuwe uitbaters Wendy en Joris. Bocholt Erik Mertens (60) en Annie Geerts (60) stopten deze zomer na 37 jaar met hun 'Frituur Kerkplein'. Maar kijk, nauwelijks enkele maanden later floreert de frituur als vanouds als de laatste bestemming van veel feestvierders in het weekend. "Wij waren vroeger al klanten bij Erik en Annie, maar mochten altijd via de achterdeur naar binnen", lacht de nieuwe uitbaatster en vroeger buurmeisje Wendy.

Frituur Kerkplein was een begrip in de streek. Amper 23 jaar waren Erik en Annie toen ze destijds met de frituur in het centrum van Bocholt begonnen. Annie leerde de stiel in de frituur van haar ouders in Bree en ook haar drie broers en haar andere zus hadden een frituur in de regio. Erik en Annie bleven over als laatste restanten van dit indrukwekkende rijk der frituristen. Tot juni dit jaar. Toen werd het koppel zestig jaar en besloten Erik en Annie te genieten van hun welverdiende rust. Dat gaat hen goed af. "De eerste maanden was het wennen", vertelt Erik. "We hebben gelukkig allebei wel onze bezigheden. Zelf heb ik een nieuwe hobby gevonden: wandelen. Ik wandel zo graag en zo veel dat ik al een heel aantal kilo's ben kwijtgespeeld", stelt hij fier. "Bovendien is ons vierde kleinkind op komst en daar kijken we enorm naar uit. Annies liefde voor de accordeon is ook groter geworden. Het was het juiste moment om te stoppen."





Karolien Coenen Oud-uitbaters Annie & Erik samen met hun twee kinderen voor de oude frietbarak.

Buurmeisje

De nieuwe eigenaars moesten Erik en Annie niet ver gaan zoeken. Wendy Thys (33) was vroeger het buurmeisje van Annie. Het café van haar mama lag naast de frituur en ze was goed bevriend met Koen en Veerle, de kinderen van Erik en Annie. Haar partner Joris Schoofs (40) was vrachtwagenchauffeur. Het toeval wil dat ook Erik vrachtwagenchauffeur was toen hij overstapte naar de frituur. "Ik heb al ervaring in de sector en mijn man heeft een koksdiploma, dus hij weet wel waar hij aan begint. We hadden al langer het idee om een eigen zaak te starten. Toen Annie zei dat ze zou stoppen, konden we dat eerst niet geloven. Ze was echt een bekendheid in de streek. Ik had al eens ooit lacherig gezegd dat ik bij haar pensioen zou overnemen en zo is het idee ontstaan. Intussen voel ik me ook thuis in Bocholt, want ik verhuisde in 1999 van Neeroeteren naar hier", aldus Wendy.





Vers broodje

Wendy en Joris kennen dus de zaak en houden enkele belangrijke tradities in ere. "Zoals iedereen hier weet, bleven Annie en Erik op vrijdag en zaterdag extra lang open. Na het uitgaan passeren mensen van onder meer Bocholt, Bree, Neerpelt en Hamont hier graag om nog een zogenaamde 'midnight snack' te eten. Uiteraard hebben we dat concept behouden en zijn we dan officieel tot 3 uur 's nachts geopend. Ook de legendarische Bicky Burger van Annie blijft bestaan. Nadat de jeugd deze officieus omdoopte tot 'Annieburger' hebben wij er de echte naam van gemaakt. Het speciale aan die burger is dat ze bereid wordt met een vers broodje van de warme bakker en dat er een speciaal sausje op wordt gedaan. En ja hoor, de Annieburger is nog steeds één van onze best verkochte artikelen", lacht Wendy.





Gaskraan afdraaien

Opvallend is dat in de frituur nog steeds de waterverfschilderijen van Annie en Erik hangen. "Mensen herkennen die natuurlijk en dat vinden ze heel fijn. De herinneringen komen zo vanzelf weer bovendrijven. Zo beginnen de oudere klanten vaak over 'het brakje', de frituur toen die nog in een barak gevestigd was. De legende wil dat er twintig man binnen paste, maar toch kon er altijd nog wel eentje bij. En de kwajongensstreken worden hier eveneens graag verteld. Enkele grapjassen vonden het in hun jonge jaren bijvoorbeeld grappig om de gaskraan af te zetten en vervolgens Eriks reactie af te wachten. Ach ja, het hoort er allemaal bij."





Erik en Annie zijn blij dat hun levenswerk in goede handen is. "We waren supertevreden dat bekenden onze frituur overnamen. We hadden nooit aan hen gedacht, maar zij waren de eersten die zich aanboden. De klanten zijn heel tevreden. Natuurlijk zijn er enkelen die ons missen, maar we zijn er zeker van dat Wendy en Joris hier iets schoons van zullen maken", glimlacht het kersvers gepensioneerde koppel.