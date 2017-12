BOB-controles in Mechelen-Willebroek: Veertien rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken SI

14u26

Bron: Belga 8 Baert Marc De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend verschillende BOB-controles uitgevoerd. Er werden 781 ademtests afgenomen, 39 bestuurders testten positief. Veertien personen moesten hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren, zo wordt maandag gemeld. Een iemand riskeert een correctionele straf nadat hij een valse naam had opgegeven.

Veertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen omdat de bestuurder te veel alcohol hadden gedronken of cannabis, cocaïne en/of amfetaminen hadden gebruikt. Eén bestuurder had wel 2,6 gram promille alcohol in het bloed.

Een andere bestuurder, die cannabis en cocaïne had gebruikt, bleek bovendien zijn rijbewijs eerder te zijn kwijtgeraakt na een ongeval met stoffelijke schade onder invloed.

De politie wou nog een rijbewijs intrekken van een persoon die een positieve speekseltest aflegde voor cannabis- en cocaïnegebruik. Zijn papieren zouden thuisliggen, waarop de man volgens de politie een valse identiteit opgaf. De politie achterhaalde zijn echte naam, waarop bleek dat hij geen rijbewijs had. Voor de valse naamdracht werd nog een proces-verbaal opgesteld, dat tot correctionele straffen kan leiden.

24 bestuurders moesten hun wagen ook nog drie of zes uur aan de kant laten staan. Drie bestuurders kregen een boete (174 euro) omdat ze een kind vervoerden zonder kinderzitje.

Eén bestuurder maakte rechtsomkeer. Hij bleek 's nachts met een voorlopig rijbewijs op pad te zijn, met twee passagiers en zonder L-teken. Hij werd ook beboet voor het keren over een volle witte lijn (174 euro).

De politie benadrukt dat er voor de BOB-wintercampagne in de nabije toekomst nog controles in de zone plaatsvinden.