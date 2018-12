Bloedend Hart helpt ons de winter door te komen met nieuwe luisterliedjes Christophe Maertens

13 december 2018

De groep Bloedend Hart is terug met enkele winterliederen. Frank Verdru en Joost Denuwelaere helpen met een vijftal voorstellingen en een nieuwe cd de muziekliefhebber de donkerste periode van het jaar door. “’Bloedend Hart Overwintert’ brengt nummers over eenzaamheid en kinderverdriet, maar steeds met een knipoog. Neen, een stille nacht zal je van ons niet horen”, klinkt het.

Bloedend Hart begon in 1987 met optreden en niet zonder succes. De groep behaalde een finaleplaats in Humorlogie en een overwinning in Westtalent. De band speelde lang op veel plaatsen in België en Nederland. De laatste jaren is de kans klein om Bloedend Hart nog aan het werk te zien, maar bestaan doet de groep in ieder geval nog. “We spelen eigenlijk enkel als we zin hebben om te spelen”, zeggen Frank en Joost. “Het is inderdaad een tijdje geleden dat we nog hebben opgetreden. Twee jaar geleden deden we wel nog een ‘Best of’.”

Voor de zomer rijpte bij de twee muzikanten echter het idee om iets te maken voor de donkere maanden. “We willen in die periode van het jaar altijd wel zelf naar iets gaan luisteren of kijken, maar dat gebeurt nooit. Daarom zijn we maar zelf beginnen schrijven. Daarnaast hadden we gewoon weer zin om te zingen”, klinkt het.

“Of wij niet gestopt waren? Ach, we zijn er nooit officieel mee opgehouden, maar we beginnen opnieuw als we er weer goesting in hebben. Het is niet de bedoeling om naar de andere kant van het land te gaan spelen of zo. Het blijft kleinschalig.”

Frank en Joost noemen hun project geen kerstprogramma. “Het is een winterprogramma. We pinnen ons bewust niet vast op kerstliederen, hoewel er wel enkele in de voorstelling zijn opgenomen. De nummers zijn ernstig, maar wel met de dosis humor en ironie, zoals we vroeger deden. De sfeer is winters, maar verwacht geen ‘stille nacht’ van ons.” Voor het nieuwe project nam de groep twee nieuwe muzikanten onder de arm: gitarist Mattie Archie en pianist Dieter Cailliau. Het grootste deel van het programma bestaat uit eigen nummers. “Tijdens afgelopen warme zomer zaten wij kerstliederen te schrijven”, zegt Frank. “Het was wel een beetje vreemd om in die omstandigheden liedjes op papier te zetten die heel een beetje donker moesten aanvoelen. Maar het ging vlot. Als we een doel hebben, is dat meestal wel het geval bij ons.”

Bloedend Hart Overwintert is te zien in Den Ekster in Dranouter (16 december), St.-Christophe in Ieper (18 december), Bruwanski in Poperinge (21 december), de Tent in Westouter (23 december) en in de Koorstkapel in Zonnebeke (26 december). Er werd ook een cd opgenomen.

“We amuseren ons en we zijn te oud geworden om ons druk op te leggen. Of er nog projecten gaan volgen? Niets is zeker, maar alles is bespreekbaar. Maar deze manier is echt haalbaar. Je werkt aan iets en dan stop je. Zeker is wel dat we eind volgend jaar nog een vijftal optredens verzorgen in het Gentse, maar dan met de volledige groep. Voor de rest zien we wel.” Meer info via de Facebookpagina van Bloedend Hart. Enkele optredens zijn al uitverkocht.