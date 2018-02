Zoveel meer dan artiest met kerstlichtjes BLANKENBERGE IN ROUW NA OVERLIJDEN VAN 'ICOON' GASTON SAMPSON (83) MATHIAS MARIËN

07 februari 2018

02u38 0 Blankenberge "Onze stad verliest een icoon", zegt de Blankenbergse burgemeester Ivan De Clerck. De badstad is in rouw na het overlijden van Gaston Sampson (83). Bekend als artiest met zijn kerstverlichting, maar ook grondlegger van de huidige reddingsdienst, strandjutter én ex-prins carnaval. "Iederéén in Blankenberge kende Gaston."

Gaston Sampson was zoveel meer dan de kerstartiest waardoor hij bij het grote volk bekend raakte. Behalve met zijn traditionele kerstversiering maakte Gaston in de badstad naam als hoofdredder, strandjutter én fanatieke carnavalist. Hij schopte het zo ooit tot prins carnaval. "Hij was om zoveel positieve zaken bekend. Ik kende hem al mijn hele leven", vertelt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld), die het nieuws gisteren vernam tijdens het schepencollege. Gaston overleed gistermiddag in het ziekenhuis aan een longembolie na een dubbele longontsteking. "Natuurlijk is het schrikken. Gaston was een van onze laatste échte figuren in Blankenberge, altijd goedgeluimd ook. We wisten dat zijn gezondheid de jongste weken snel achteruit ging. Maar toch. Het blijft een schok."





Eind vorig jaar maakte Gaston in deze krant nog zijn toekomstplannen bekend. Na 18 jaar hield hij zijn kerstkunst in de Ontmijnersstraat voor bekeken. "Het is tijd om te focussen op mijn andere grote hobby: strandjutten", zei hij toen trots. Gaston kende het strand als geen ander. Dertig jaar lang was hij redder, en tot zijn pensioen in 1999 hoofdredder. Zijn opvolger Tom Cocle reageert aangeslagen. "We verliezen onze mentor, een echte vriend van iedereen", zegt Tom. "De redders hebben alles geleerd van Gaston. Hij is de grondlegger van de reddingsdienst in zijn huidige vorm en stond symbool voor de professionalisering van de reddingsdiensten."





Laatste wensen

De voorbije jaren was Gaston Sampson wel al fanatiek bezig met strandjutten. In zijn woning had hij een museumpje met alle spullen die hij in de loop der jaren verzamelde. "Na zijn pensioen zagen we hem wekelijks op het strand, op zoek naar spullen. Het was een vertrouwd beeld", vertelt Tom Cocle. De strandredders plannen mogelijk nog een eerbetoon aan Gaston Sampson. De komende dagen zal alvast met de echtgenote van Gaston overlegd worden. Na zijn pensioen maakte Gaston Sampson immers een lijst op met wat er moet gebeuren tijdens en na de begrafenis. Vrienden en familie zullen er alles aan doen om zijn laatste wensen te vervullen. De begrafenisplechtigheid vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Rochuskerk. Daarna volgt de asverstrooiing op zee.