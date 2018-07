Zomerhit ook volgende jaren in Blankenberge 31 juli 2018

02u29 0 Blankenberge Zomerhit, de jaarlijkse show van Radio2 aan de kust, blijft ook de komende jaren plaatsvinden in Blankenberge.

Het stadsbestuur heeft een overeenkomst met VRT bereikt om de samenwerking te verlengen. Radio 2 Zomerhit verhuisde in 2014 van Middelkerke naar Blankenberge. Het podium stond eerst op de landtong aan de jachthaven, daarna op de Zeedijk bij het casino en sinds vorig jaar aan de vuurtoren. "Toen we in 2014 de kans kregen om met Radio2 samen te werken, grepen wij die meteen met beide handen. Het was een bijzonder goede beslissing, blijkt nu, want het immens populaire Zomerhit zet onze stad volop in de aandacht", zegt schepen van Media en Cultuur Philip Konings (Open Vld). Met Zomerhit bekroont Radio2 het beste uit de populaire Vlaamse muzieksector van het afgelopen jaar. Het programma vindt dit jaar plaats op 12 augustus (van 16 tot 24 uur) en wordt live uitgezonden op Radio2 en op één. De voorbije jaren lokten de opnames meer dan 10.000 toeschouwers naar Blankenberge, terwijl de tv-uitzending door maar liefst 700.000 kijkers werd gevolgd. (MMB)