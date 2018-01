Zomer vol D.I.S.C.O. in Het Witte Paard 30 januari 2018

02u32 0

Het Witte Paard in Blankenberge keert deze zomer terug naar de tijd van de discomuziek. De nieuwe zomerrevue zal D.I.S.C.O. heten. Da's ook de titel van de wereldhit van Ottawan, een Franse discogroep uit de jaren tachtig. Die komt de song deze zomer live brengen. Voor de rest pakt Het Witte Paard uit met bekende gezichten: Nele Goossens, Patrick Onzia, Sandrine, Dimitri Verhoeven, Daisy Thys, Steve Ryckier en Het Witte Paard Showballet. Voor het derde jaar op rij tekent Jos Dom (van onder meer VTM-reeksen Zone Stad en Spoed) voor de regie. Ben Van den Keybus is naar goede gewoonte producent en verantwoordelijk voor het concept. D.I.S.C.O. loopt van vrijdag 13 juli tot en met maandag 3 september. Voor meer info, tickets en arrangementen met showdiner en/of overnachting kan je nu al terecht op de website www.witte-paard.be of bellen naar 050/41.11.00. (BHT)