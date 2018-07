Zoekactie op strand snel afgeblazen 26 juli 2018

Op het strand van Blankenberge is een zoekactie naar een vermiste man dinsdagavond snel afgeblazen. Een vrouw belde de hulpdiensten omdat ze haar man niet meer terugvond. Het koppel was aan het wandelen op de zeedijk en de man zou gaan pootjebaden aan het strand ter hoogte van de pier maar keerde na een kwartier niet terug. De 'procedure drenkeling' werd opgestart en politie en brandweer repten zich ter plaatse. Zij begonnen meteen een zoekactie op het strand ter hoogte van de waterlijn. Ook de NH-90 reddingshelikopter werd erop uit gestuurd. Die konden echter gauw terugkeren want plots daagde de man zelf weer op. Er bleek helemaal niets aan de hand te zijn. Alle hulpdiensten konden snel terugkeren. (JHM)