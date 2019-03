Zo kan carnaval vieren dus ook: opmerkelijk minder vechtpartijen en overlast BBO

07 maart 2019

17u18 0 Blankenberge De politie blikt tevreden terug op de voorbije carnavalsdagen in Blankenberge en Heist. De voorbije jaren bracht het alcoholverbruik heel wat vechtpartijen en overlast met zich mee. “Dit jaar was dat opmerkelijk genoeg niet het geval”, zegt politiewoordvoerder Philippe Denoyette.

“We hebben extra manschappen ingezet, omdat er zich vaak vechtpartijen voordoen op locaties waar veel volk samenkomt, in het bijzonder wanneer er een hoge dosis alcohol aan te pas komt. Opmerkelijk genoeg was dat dit jaar niet het geval en bleven vechtpartijen uit. Dat stemt ons heel tevreden”, zegt Philippe Denoyette van politiezone Blankenberge/Zuienkerke. Er waren geen bestuurlijke aanhoudingen en slechts vijf opnames door overmatig alcoholgebruik in het AZ Zeno in Knokke. Die cijfers lagen vorige jaren anders.

We zien de jongste tijd een tendens waarbij bieren met een laag alcoholgehalte worden genuttigd. Hierdoor houdt de carnavalist het niet alleen meerdere dagen vol, maar is ook de kans op discussies en vechtpartijen kleiner Daphné Dumery

Burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) is trots op de Blankenbergenaar. “Er waren meer feestvierders dan gebruikelijk op zwier, de cafés zaten bomvol en de horeca had zijn uiterste best gedaan bij de inkleding. Ook al vloeit de alcohol rijkelijk, we zien de jongste tijd een tendens waarbij bieren met een laag alcoholgehalte worden genuttigd. Hierdoor houdt de carnavalist het niet alleen meerdere dagen vol, maar is ook de kans op discussies en vechtpartijen kleiner. Het was een geweldig carnaval zonder geweld”, aldus Dumery.

Ook in Heist, waar de gemeentelijke diensten met een twintigkoppig team woensdag na carnaval 30 ton afval ruimden, klinkt datzelfde verhaal. “Er zijn zoals steeds bij carnaval GAS-boetes opgesteld voor wildplassen en er waren wat kleine incidenten, gerelateerd aan alcoholgebruik. Maar we kunnen zeker stellen dat carnaval rustig is verlopen ten opzichte van voorgaande jaren”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe van de politiezone Damme/Knokke-Heist.