Zeven weken na zware crash door beschonken bestuurder bezwijkt Viviane (66) aan verwondingen Mathias Mariën

01 februari 2019

06u22 0 Blankenberge Zeven weken nadat ze betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval, is Viviane Swaenepoel (66) uit Blankenberge bezweken aan haar verwondingen. De 67-jarige Ernst Durwen, die ook in de wagen zat, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hem wacht nog een maandenlange revalidatie. Twee andere inzittenden mochten kort na de aanrijding het ziekenhuis al verlaten. De bestuurder van de bestelwagen die onder invloed de zware crash veroorzaakte, wacht binnen afzienbare tijd een straf in de politierechtbank.

Op 14 december vorig jaar sloeg het noodlot genadeloos toe voor een groepje vrienden. Op weg naar een restaurant in Damme raakten ze omstreeks 18.30 uur betrokken in een zwaar ongeval. De bestuurder van een bestelwagen reed langs de Brugse Steenweg frontaal in op de Peugeot Partner waarmee de vrienden op pad waren. De tol was meteen zwaar. De brandweer had meer dan een uur nodig om alle inzittenden in de Peugeot te bevrijden. Uit de vaststellingen van de politie bleek dat de chauffeur van de bestelwagen, een 28-jarige man uit Knokke-Heist, onder invloed was van alcohol. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Zeven weken kritiek

Meteen na de zware crash, waarbij nog drie andere voertuigen beschadigd raakten, bleek de toestand van Viviane Swaenepoel (66) uit Blankenberge het meest zorgwekkend te zijn. De zestiger zat op de achterbank en liep diverse breuken en andere verwondingen op. Viviane lag bijna zeven weken in een kunstmatige coma en overleed woensdag alsnog aan de gevolgen van het ongeval. “In al die weken was er even beterschap, maar ze moest steeds blijven beademd worden. Praten met haar lukte niet meer. Nu heeft ze de strijd jammer genoeg verloren”, klinkt het bij vrienden. Ondertussen ligt ook Ernst Durwen (67), één van de andere inzittenden, nog altijd in het ziekenhuis. Het duurde ruim een uur vooraleer de hulpdiensten hem uit de verhakkelde Peugeot konden bevrijden. Hij liep meerdere complexe breuken op aan zijn benen en heup en werd een tijdje in kunstmatige coma gehouden om te vermijden dat hij teveel pijn zou lijden. “Hij kan nog steeds niet steunen. Het zal nog maanden duren vooraleer hij het ziekenhuis mag verlaten”, zegt zijn partner.

Rechtbank

De twee andere inzittenden van het voertuig mochten kort na het ongeval het ziekenhuis al verlaten en kwamen er met lichte verwondingen van af. Al blijft het ook voor hen moeilijk om de frontale crash en de gevolgen ervan een plaats te geven. Uitspraken over de beschonken bestuurder willen ze niet doen. De zaak zal binnen enkele maanden voor de politierechtbank komen, waarna de twintiger meer dan waarschijnlijk een strenge straf wacht.