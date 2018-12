Zeven nonnetjes geëvacueerd na brand in klooster in Blankenberge Mathias Mariën

11 december 2018

09u04 0 Blankenberge In Blankenberge zijn vanochtend zeven nonnetjes geëvacueerd uit het klooster nadat brand was ontstaan in één van de kamers. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. Eén non moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis ter controle.

Het vuur ontstond even na 6 uur achteraan het Karmelklooster langs de Koning Albert I-laan. Volgens de eerste vaststellingen was het een elektrisch vuur op de benedenverdieping die de brand veroorzaakte. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie gelukkig snel onder controle. Er is vooral heel wat rookschade in het gebouw.

“De zeven nonnetjes kregen tijdelijk onderdak in het commissariaat”, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. “Eén persoon moest preventief overgebracht worden naar het ziekenhuis ter controle.” De nonnen kregen bij de politie koffie en ontbijt om van de schrik te bekomen. De schade zou alles bij elkaar relatief beperkt blijven.

Er moest wel nog een hele tijd geventileerd worden. In principe zullen de nonnetjes in de loop van de dag opnieuw naar het klooster kunnen. Tijdens de de bluswerken was de Albert I-laan afgesloten voor verkeer richting Zeebrugge, maar door het vroege uur zorgde dat voor weinig tot geen hinder.