Zestiger dood aangetroffen op strand POLITIE SLUIT OOK PIER DEELS AF OM NIEUWSGIERIGEN WEG TE HOUDEN MATHIAS MARIËN

20 april 2018

02u47 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge is gisteren een 62-jarige man dood aangetroffen, met een keukenmes in het bovenlichaam. Voorlopig wijst alles op een wanhoopsdaad. Naast de tent van de brandweer reden kinderen intussen zorgeloos met hun gocarts.

Het waren voorbijgangers die gisterennamiddag even na 14 uur het levenloze lichaam van de 62-jarige man vonden. "Ik was net aangekomen bij mijn strandcabine toen ik iemand zag liggen in het zand", zegt Guy Beken. De man heeft samen met zijn echtgenote een appartement in Blankenberge. Hun dagje aan zee kreeg zo een wel heel onverwachte wending. "Het was meteen duidelijk dat die man niet meer te redden viel. Jammer genoeg werd onze vrees kort daarna bevestigd." De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel het overlijden van de zestiger vaststellen. De brandweer plaatste een tent over het lichaam in afwachting van de verdere vaststellingen. De 62-jarige man woonde pas sinds een jaar in de badstad.





Pier deels dicht

De politie van Blankenberge sloot de Pier en het strand gedeeltelijk af om nieuwsgierigen op afstand te houden. Bij het parket kunnen ze enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt naar het overlijden. "Het is voorlopig te vroeg om uitspraken te doen over de precieze omstandigheden. Het afstappingsteam en de wetsdokter zijn ter plaatse om hun vaststellingen te doen", klinkt het.





Zonnekloppers

Vermoedelijk zal vandaag verder uitsluitsel kunnen gegeven worden, al wijst voorlopig wel alles in de richting van een wanhoopsdaad. Na de eerste bevindingen werd die hypothese in de loop van de namiddag steeds aannemelijker.





Het zomerse weer gaf alvast wel opmerkelijke beelden op en rond het strand. Door de warme temperaturen was er heel wat volk aanwezig op de Zeedijk. De vondst van het lichaam meteen gespreksonderwerp nummer één. Dat het gewone leven gewoon verder ging, bewijzen de zonnekloppers op een steenworp van het lichaam. Sommigen genoten dan weer van een ijsje met zicht op het speurwerk van de politie.





Pottenkijkers

Vlak naast de brandweertent reden kinderen ondertussen verder met hun gocarts. Zij leken - gelukkig - niet meteen te beseffen wat er aan de hand was. De lokale politie greep kordaat in en slaagde erin om de vaststellingen sereen te laten verlopen en pottenkijkers op afstand te houden.





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of de website www.zelfmoord1813.be.