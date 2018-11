Zenuwen en zweet verraden jonge dealer 23 november 2018

Een 21-jarige jongeman uit Blankenberge riskeert 18 maanden cel en een geldboete omdat hij cannabis, speed en cocaïne aan de man bracht. Dat deed G.V. vooral als loopjongen en in opdracht van J.B., die afzonderlijk gedagvaard werd. "Agenten zagen vorig jaar 's nachts plots G.V. lopen", schetste de procureur. "Hij gedroeg zich zenuwachtig, droeg een rugzak en trok zijn kap over zijn hoofd. Toen ze hem aanspraken, begon hij enorm te zweten en te stotteren. In zijn rugzak bleek niet alleen veel geld, maar ook 36 gram cannabis, speed en heroïne te zitten." Bij een huiszoeking bleek dat hij nog 700 gram speed verborg. Vonnis op 27 december. (JHM)